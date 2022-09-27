Dünya’yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

GÖZLEMLER DEVAM EDİYOR

Araştırma ekibinin ise DART'ın etkisinin, asteroidin Didymos çevresindeki yörüngesini değiştirdiğini doğrulamak için yer tabanlı teleskoplar kullanarak Dimorphos'u gözlemleyecekleri ve asteroidin ne kadar saptığını tam olarak ölçmenin de testin temel amaçlarından biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan DART misyonuyla taşınan İtalya Uzay Ajansı tarafından sağlanan LICIACube'un 15 gün önce DART'ın etkisinin görüntülerini yakalamak için uzaya bırakıldığı ifade edilerek, "LICIACube'un görüntüleri, araştırmacıların bir asteroidi saptırmada kinetik etkinin etkinliğini daha iyi karakterize etmelerine yardımcı olmak için çarpışmanın etkilerinin bir görünümünü sağlamayı amaçlamaktadır. LICIACube büyük bir anten taşımadığından, önümüzdeki haftalarda görüntüler birer birer Dünya'ya indirilecek" denildi.

ESA, HEM DIMORPHOS'U HEM DE DIDYMOS'U ARAŞTIRACAK

Ayrıca, bundan yaklaşık 4 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera projesinin, özellikle uzay aracının çarpışmayla oluşturduğu kratere ve Dimorphos'un kütlesinin kesin ölçümüne odaklanarak hem Dimorphos'u hem de Didymos'un ayrıntılı araştırmalarını yapacağı bildirildi.