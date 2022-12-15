Ege’de Yunan zulmü kamerada! 66 mülteciyi böyle ölüme terk ettiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ege Denizi'nde Yunan zulmü kamerada! 66 mülteciyi böyle ölüme terk ettiler | Video





Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28', 'TCSG-907' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki toplam 66 kaçak göçmen kurtarıldı.