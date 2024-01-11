Ekvador’da ‘kartel’ terörü

Güney Amerika ülkelerinde çete terörü yaşanıyor. Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macias'ın cezaevinden firar etmesi ve ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesi sonrası ülke şiddet sarmalına girdi. 'TC Television' isimli bir devlet televizyonu kanalının stüdyosu, canlı yayın sırasında maskeli ve silahlı kişilerce basıldı. Maskeli kişiler, stüdyodakileri rehin aldı, sunucunun kafasına silah dayadı ve tehditler savurdu. Bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoydu.Polis, düzenlediği operasyonda televizyon kanalını ele geçiren 13 silahlı kişiyi gözaltına aldı. Suç örgütleri ülkenin farklı yerlerinde çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde, çete üyelerinin ele geçirdikleri hapishanelerde polislerin boğazına ip geçirip idam sahnelerini sergiledikleri görülüyor. Başkent Quito'da yağmalar başladı. En az 10 kişinin öldürüldüğü aktarıldı."Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirten Başkan Noboa, "Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Öte yandan Peru yönetimi, komşu ülke Ekvador'da meydana gelen olaylar nedeniyle çetelerin yoğun olduğu kuzey sınırında "acil durum" ilan edeceğini duyurdu. Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Paraguay ise Ekvador hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Ekvador'da 2023 yılında 7 bin 878 cinayetle rekor kırıldı ve bu cinayetlerden yalnızca 584'ünün faili tespit edilebildi. Ekvador uyuşturu için önemli bir bölgesel merkez haline geldi ve bu gelişme de ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla suç çetesini güçlendirdi. Ana komuta ve operasyon merkezleri cezaevleri olan bu çetelerin Meksika ve Kolombiya'daki büyük uyuşturucu kartelleriyle de bağlantısı bulunuyor.