Elon Musk’ın büyük Twitter planı! ABD medyası yazdı

Aylardır Twitter'ı satın almasıyla ilgili spekülasyonları bitmek bilmeyen, Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk yine gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edilen Musk'ın satın alma süreci devam ediyor.

İŞÇİ KIYIMI YAŞANACAK

Son olarak ABD basınının ortaya attığı bir iddia ise oldukça dikkat çekti. Washington Post'tun haberine göre, Musk'ın Twitter'ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkaracağı iddia edildi.