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Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:25 Son Güncelleme: 22.10.2022 10:35

Elon Musk’ın büyük Twitter planı! ABD medyası yazdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Elon Musk’ın büyük Twitter planı! ABD medyası yazdı

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk’ın yılan hikayesine dönen Twitter’ı satın alma sürecinde yeni bir iddia orta atıldı. ABD’li Washington Post gazetesinin iddiasına göre satın alma sürecini devam ettiren Musk, şirkete sahip olması durumunda işçi kıyımı yaşatacak.

Aylardır Twitter'ı satın almasıyla ilgili spekülasyonları bitmek bilmeyen, Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk yine gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edilen Musk'ın satın alma süreci devam ediyor.

İŞÇİ KIYIMI YAŞANACAK

Son olarak ABD basınının ortaya attığı bir iddia ise oldukça dikkat çekti. Washington Post'tun haberine göre, Musk'ın Twitter'ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkaracağı iddia edildi.

Habere göre, Musk, potansiyel yatırımcılara Twitter'ın 7 bin 500 kişilik çalışanın yaklaşık yüzde 75'ini çıkarmayı planladığını söyledi. Gazete, isimsiz kaynaklara dayandırdığını söylediği haberinde, gelecek aylarda şirketi kim alırsa alsın işten çıkarmaların olacağını aktardı.

Musk, daha önce şirketin bazı personellerinin görevden alınması ihtiyacı olduğundan bahsetmiş ancak belirli bir sayı vermemişti.

NELER OLMUŞTU?

Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacaktı.

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Elon Musk’ın büyük Twitter planı! ABD medyası yazdı
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