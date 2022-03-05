Elon Musk’tan ’Rusya’ resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız

STARLİNK KULLANICILARINA TAVSİYELER VERMİŞTİ

Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.