Elon Musk’tan ’Rusya’ resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız

ELON MUSK: SİLAH ZORU OLMADAN BUNU YAPMAYACAĞIZ
Rus medyasına yönelik sansür talebine olumsuz yanıt veren Elon Musk, "Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm." dedi.
UKRAYNA'YA STARLİNK ANTENLERİ GÖNDERMİŞTİ
Musk, bu hafta Ukrayna'ya, şirketin uydu tabanlı internet hizmetine bağlanmak için kullanılabilecek bir kamyon dolusu Starlink anteni gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta Rusya'nın iletişim altyapısına yönelik saldırılarına devam ederse Ukraynalıların internet erişimini kaybedebileceği korkusunu dile getirmişti.
STARLİNK KULLANICILARINA TAVSİYELER VERMİŞTİ
Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.