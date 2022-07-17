Emine Erdoğan’dan Filistinli gençlere büyük jest: Barış müzisyenlerini ağırlayacak

EMİNE ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KONSER DÜZENLENECEK

Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.