Empire State binası kırmızı beyaz

ABD'ninNew York kentindeki tarihi Empire State binası asrın felaketinde hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı. Bina yönetiminin internet sayfasında ise Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgiler paylaşıldı. Times Meydanı'nda ise Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda yaşamını yitirenler için Fatiha okundu, dualar edildi, ilahi ve ağıt dinletisi düzenlendi. AA