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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Empire State binası kırmızı beyaz

Empire State binası kırmızı beyaz
ABD'nin New York kentindeki tarihi Empire State binası asrın felaketinde hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı. Bina yönetiminin internet sayfasında ise Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgiler paylaşıldı. Times Meydanı'nda ise Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda yaşamını yitirenler için Fatiha okundu, dualar edildi, ilahi ve ağıt dinletisi düzenlendi. AA
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Empire State binası kırmızı beyaz
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