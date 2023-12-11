En kısa sürede en çok insanı katlet kalanları çöle sür!

Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi insansızlaştırma planını uygulamaya devam ediyor. Önce Gazze'nin kuzeyini silah zoruyla boşaltan İsrail ordusu sivilleri sürdürdüğü güneyde dar alan tuzağı kurdu. Güneyde sivillere 'Burası güvenli' dediği her yeri vuran İsrail 'tahliye yolu' diye haritalar yayımladığı bölgelere sıkıştırdığı Filsitinlileri yine alçak saldırılarla katletti. Yıllardır 362 kilometrekarelik bir alanda İsrail zulmü altında adeta dünyanın açık hava hapishanesi haline gelmiş Gazze'de yaşayanlar 7 Ekim'den bu yana sürgünden sürgüne gönderildi. İsrail ordusu şimdi de sivilleri güneydeki Han Yunus kentini terk etmesini ve sınırdaki Refah kentine bağlı bir havalimanı büyüklüğündeki 3.3 kilometrekarelik El Mevasi'ye doğru ittiriyor. Bu da İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın Filistinlilerin Mısır'daki, büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na sürülmesini öngören planının uygulamada olduğunu gösteriyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Filistinlilerin Sina'ya zorla göç ettirilmesine karşı çıkmış ancak Filistinlilerin İsrail'in Necef Çölü'ne taşınabileceğini söylemişti. Öte yandan korkunç planın bir parçası olarak Han Yunus'tan El Mevasi bölgesine göç ettirilen Filistinler, İsrail tarafından yönlendirildikleri yerin yaşama uygun olmadığını anlattı.Önce Han Yunus'a, sonra Refah'a sürgün edildik. İsrail ordusundan şimdi de bulunduğumuz yeri boşaltmamız için çağrı aldık.El Mevasi bölgesine sürgün edildik. Bu bölge kumlu bir arazi, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların hiçbiri yok, yaşamaya uygun değil. Yiyecek ve su bulunmuyor, yerleşime uygun yer de yok.BBC'yekonuşan bir BM yetkilisi, Gazze'deki çatışmaların devam etmesi nedeniyle nüfusun yarısının açlıktan ölmek üzere olduğu konusunda uyarı yaptı. BM Dünya Gıda Programı Direktör Yardımcısı Carl Skau, gerekli malzemelerin yalnızca bir kısmının bölgeye girebildiğini ve 10 kişiden dokuzunun her gün yemek yiyemediğini söyledi. Skau, "Gazze'deki koşullar teslimatları neredeyse imkânsız hale getirdi" dedi.İsrailordusu önceki gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 11 sivili öldürdü, onlarcasını yaraladı. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi. Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınlarında 5 katlı bir ev de vuruldu.Gazze'dekiçoğu hastanede sterilizasyon için herhangi bir yara dezenfektanı bulunmuyor. Hastanedeki yaralıların çığlıkları dinmiyor. Sağlık ekipleri yaralara sirke ve klorla müdahale etmek zorunda kalıyor.Gazze'ningüneyindeki Han Yunus'u bombalayarak yok etmeye çalışan ve masumları öldüren İsrail, bölgede hayalet kente çevirdiği Şeyaya'ya bayrağını dikti. Görgü tanıklarına göre ise İsrail tankları Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Abdülnasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki operasyonunu ise büyük ölçüde tamamladığını duyurdu.Türkiye'deyaşayan Filistinliler, SABAH'a konuştu.Gazze'de 11 akrabamın ölüm haberini aldım. Zulme karşı sessiz kalan herkes bu suça ortak. Bunca Müslüman ülkesi Gazze'ye bir yara bandı bile sokamıyor. Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destek çok kıymetli. Oradan getirilen hastalara Türkiye'de sağlanan bakım hizmeti çok değerli. Bunu bile yapmayan birçok güçlü Müslüman ülke var. Filistin halkı Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacak.Gazze'de 10 kardeşim ve 22 yeğenim bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. 50 yakınımın ölüm haberini aldım. Gazze'dekiler hepimizden daha güçlü. Kimse pes edip de vatanlarından, davalarından dönmüyor 'Ya ölürüz ya özgür oluruz, kazanırız' diye düşünüyorlar. İsrailliler ise bebekleri hedef alacak kadar korkak.ANKARA