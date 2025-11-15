Endonezya’da heyelan: 6 ölü, 17 kayıp

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 evin toprak altında kaldığını söyledi.

METEOROLOJİDEN UYARI: RİSK ARTIYOR

Meteoroloji ajansı, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.