Endonezya’da heyelan: 6 ölü, 17 kayıp
Endonezya’nın Orta Java eyaletinde şiddetli yağışların meydana getirdiği toprak kayması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi kayboldu. Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 ev toprak altında kaldı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 evin toprak altında kaldığını söyledi.
METEOROLOJİDEN UYARI: RİSK ARTIYOR
Meteoroloji ajansı, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.