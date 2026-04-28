Endonezya’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 14’e yükseldi

Endonezya’da iki tren korkunç bir kazaya karıştı. Olay nedeniyle en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 14’e yükseldi
AA

Antara News'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, dünkü kazanın yaşandığı Batı Java bölgesindeki Bekasi kentinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Subianto, olaya ilişkin soruşturmanın ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı

Yetkililer, kaza sonucu can kaybının 14'e, yaralı sayısının da 84'e yükseldiğini bildirdi.

Endonezya’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 14’e yükseldi

Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, dün Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

