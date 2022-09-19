Enerji krizi sonrası donmaktan korkan Avrupalı kışı Türkiye’de geçirecek





Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerinin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Ademhan, "Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumdadır" dedi. Ademhan şunları söyledi: