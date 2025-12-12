  • Haberler
Epstein'ın "İstismar Adası"ndan yeni kareler ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton...

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein'ın Little St. James'teki "istismar adası"ndan yeni fotoğraflar yayınladı. Bu fotoğraflar arasında Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers'ın görüntüleri yer alıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, milyarder Jeffrey Epstein'ın aralarında kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıdaki kişinin istismar edildiği "istismar adası" olarak bilinen Little St. James'teki malikanesinden daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları yayınladı.

Bu fotoğraflar arasında Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers'ın görüntüleri yer alıyor.

İşte o kareler...

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.