Epstein'ın "İstismar Adası"ndan yeni kareler ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton...
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein'ın Little St. James'teki "istismar adası"ndan yeni fotoğraflar yayınladı. Bu fotoğraflar arasında Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers'ın görüntüleri yer alıyor.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, milyarder Jeffrey Epstein'ın aralarında kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıdaki kişinin istismar edildiği "istismar adası" olarak bilinen Little St. James'teki malikanesinden daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları yayınladı.
Bu fotoğraflar arasında Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers'ın görüntüleri yer alıyor.
İşte o kareler...
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.