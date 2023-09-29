Ermeni asıllı grubun Beyrut’taki saldırısında 25 polis yaralandı

Açıklamada, şiddet ve yıkıcı eylemlerin de içerdiği gösteride güvenlik güçlerine yönelik eylemciler tarafından havai fişek, taş, sopa, cam şişe ve renkli boyaların bulunduğu cisimlerin fırlatıldığı hatırlatıldı.

Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık 1500 kişilik grup, dün akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istemişti.