Ermenistan ile normalleşmede hızlı diplomasi

Azerbaycan'ın 44 gün süren "vatan savaşı" sonrasında topraklarını geri almasının ardından Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri başladı. Müzakereleri yürüten iki ülke özel temsilcilerinin temmuz ayında Viyana'da görüşmeleri sonrası kara sınırlarının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve doğrudan hava yük taşımacılığının yakın zamanda başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı.Bu adımların güven artırıcı olduğunu kaydeden üst düzey kaynaklar, stratejik gerçeklikle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Temsilcilerin görüşmelerini samimi şekilde yürüttüklerini bildiren kaynaklar, bir sonraki toplantının üçüncü bir ülkede gerçekleştirilmesinin kabul edilmeyeceğini kaydetti. Görüşmelerde sözde soykırım iddialarının gündeme gelmediği belirtildi. İki özel temsilci arasında 4 kez yüz yüze, 500'den fazla ise telefonda görüşme gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantı eylül ayı içinde yapılacak.GÜRCİSTAN üzerinden yıllık yaklaşık 15 bin TIR'la yürüyen 230 milyon dolarlık Türkiye-Ermenistan ticaretinin doğrudan yapılmasını değerlendiren üst düzey kaynak, "Her iki taraf da gerekli esneklikler sergileyerek ilişkilerin olumlu bir noktaya evrilmesini sağlayabilirse bu, her iki ülke açısından da kazan-kazan niteliği taşır" ifadelerini kullandı.