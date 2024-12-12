Esad rejimi akılalmaz işkencelerle öldürdü… Suriye’de çaresiz halk cesetler için sıraya girdi: Yürek burkan işkence duvarı!

"ESAD'IN ELİNDE BİNLERCE MAZLUMUN KANI VAR"

Rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadığı babasını aramaya gelen Abu Abdu, "Fotoğraflarda babam yok, cesetlere de baktım, onların arasında da yok. İnşallah hayattadır. Esad'ın elinde binlerce Suriyelinin, mazlumun kanı var. Hesap vermeli, kaçıp gitmesi acımızı dindirmiyor" dedi.