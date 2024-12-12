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Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:31 Son Güncelleme: 12.12.2024 11:34

Esad rejimi akılalmaz işkencelerle öldürdü… Suriye’de çaresiz halk cesetler için sıraya girdi: Yürek burkan işkence duvarı!

Suriye’de Esad rejiminin 61 yıl sonra devrilmesinin ardından Esad'ın işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde tutulan mahkumlar özgürlüğüne kavuştu. Diğer yandan Esad yönetiminin katliam merkezi haline gelen Sednaya Hapishanesi’nin işkencehaneye dönüştürülen ve yerin altında 3 katın bulunduğu hapishaneden gelen görüntüler kan dondurdu. İşkence merkezinden çıkarılan cesetler, Şam'ın güneyinde yer alan El Müctehid Hastanesi'ne götürüldü. Hastane önünde toplanan ve yakınlarının cansız bedenlerine ulaşmak için beklerken görüntülendi. Sayısız kişi, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını asılan ceset fotoğraflarından teşhis etmeye çalıştı.

AA
Esad rejimi akılalmaz işkencelerle öldürdü… Suriye’de çaresiz halk cesetler için sıraya girdi: Yürek burkan işkence duvarı!

Suriye'de devrilen Beşşar Esad rejiminin hapishanelerinde yakınları bulunanlar, El Müctehid Hastanesi'nin duvarlarına asılan fotoğraflar üzerinden yakınlarını tespit etmeye çalışıyor.

Devrik Esad rejiminin hapishanelerde işkenceyle öldürdüğü yakınlarını bulmak isteyen kişiler başkent Şam'ın güneyinde yer alan El Müctehid Hastanesi'nin önünde toplandı.

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YÜREK BURKAN ARAYIŞ

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışan Suriyeliler, hastane morguna da giderek işkence izleri taşıyan cesetlerin arasında yakınlarını aradı.

Hastaneye koşan halk, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını, hastanenin duvarına asılan ceset fotoğraflarından teşhis etmeye çalıştı.

Fotoğraflara bakanlar gözyaşlarına boğulurken yakınları kayıp olan bazı aileler de cesetlerin bulunduğu odalara giderek teşhis yapmaya çalıştı.

Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nin morgunda torbalara istiflenmiş ve işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset otopsi işlemleri için El Müctehid Hastanesi'ne taşınmıştı.

"ESAD'IN ELİNDE BİNLERCE MAZLUMUN KANI VAR"

Rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadığı babasını aramaya gelen Abu Abdu, "Fotoğraflarda babam yok, cesetlere de baktım, onların arasında da yok. İnşallah hayattadır. Esad'ın elinde binlerce Suriyelinin, mazlumun kanı var. Hesap vermeli, kaçıp gitmesi acımızı dindirmiyor" dedi.

"YERİN ALTINDA FARKLI ODALAR VAR"

İşkence sonucu öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

Suriye'nin Hama ilinden Muhammet Halef, AA'ya yaptığı açıklamada, 2014 yılından beri kardeşinden haber alamadığını anlattı.

Esad rejimi devrildikten sonra Sednaya Hapishanesi'ne geldiğini söyleyen Halef, "İki gün boyunca orada kaldım. Yerin altında farklı olan odalar var dediler. Suriye Sivil Savunması ekiplerinin onları bulmasını bekledik ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Halef, Sednaya'daki isim listesinde ve cezaevinden sağ kurtulan insanlar arasında kardeşine rastlamadığını belirterek, El Müctehid Hastanesi'ndeki cesetler arasında kardeşinin olup olmadığını öğrenmek için Şam'a geldiğini kaydetti.

GÖZLERİ OYULMUŞ CESETLER...

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflar arasında kardeşini bulamadığını ifade eden Halef, "Duvarlarda kimlik tespiti için fotoğraflar var.

Birinin gözleri oyulmuş, birkaçına eziyet etmişler. Fotoğraflara bakılamıyor. Keşke ölselerdi ve bu eziyeti çekmeselerdi." ifadelerini kullandı.

Halef, 10 yıldır haber alamadığı kardeşini aramayı sürdüreceğini belirtti.

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Esad rejimi akılalmaz işkencelerle öldürdü… Suriye’de çaresiz halk cesetler için sıraya girdi: Yürek burkan işkence duvarı!
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