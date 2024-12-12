Esad rejimi akılalmaz işkencelerle öldürdü… Suriye’de çaresiz halk cesetler için sıraya girdi: Yürek burkan işkence duvarı!

Suriye'de devrilen Beşşar Esad rejiminin hapishanelerinde yakınları bulunanlar, El Müctehid Hastanesi'nin duvarlarına asılan fotoğraflar üzerinden yakınlarını tespit etmeye çalışıyor.
Devrik Esad rejiminin hapishanelerde işkenceyle öldürdüğü yakınlarını bulmak isteyen kişiler başkent Şam'ın güneyinde yer alan El Müctehid Hastanesi'nin önünde toplandı.
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Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışan Suriyeliler, hastane morguna da giderek işkence izleri taşıyan cesetlerin arasında yakınlarını aradı.
Fotoğraflara bakanlar gözyaşlarına boğulurken yakınları kayıp olan bazı aileler de cesetlerin bulunduğu odalara giderek teşhis yapmaya çalıştı.
Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nin morgunda torbalara istiflenmiş ve işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset otopsi işlemleri için El Müctehid Hastanesi'ne taşınmıştı.
"ESAD'IN ELİNDE BİNLERCE MAZLUMUN KANI VAR"
Rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadığı babasını aramaya gelen Abu Abdu, "Fotoğraflarda babam yok, cesetlere de baktım, onların arasında da yok. İnşallah hayattadır. Esad'ın elinde binlerce Suriyelinin, mazlumun kanı var. Hesap vermeli, kaçıp gitmesi acımızı dindirmiyor" dedi.
"YERİN ALTINDA FARKLI ODALAR VAR"
İşkence sonucu öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.
Suriye'nin Hama ilinden Muhammet Halef, AA'ya yaptığı açıklamada, 2014 yılından beri kardeşinden haber alamadığını anlattı.
Esad rejimi devrildikten sonra Sednaya Hapishanesi'ne geldiğini söyleyen Halef, "İki gün boyunca orada kaldım. Yerin altında farklı olan odalar var dediler. Suriye Sivil Savunması ekiplerinin onları bulmasını bekledik ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.
Halef, Sednaya'daki isim listesinde ve cezaevinden sağ kurtulan insanlar arasında kardeşine rastlamadığını belirterek, El Müctehid Hastanesi'ndeki cesetler arasında kardeşinin olup olmadığını öğrenmek için Şam'a geldiğini kaydetti.
GÖZLERİ OYULMUŞ CESETLER...
Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflar arasında kardeşini bulamadığını ifade eden Halef, "Duvarlarda kimlik tespiti için fotoğraflar var.
Birinin gözleri oyulmuş, birkaçına eziyet etmişler. Fotoğraflara bakılamıyor. Keşke ölselerdi ve bu eziyeti çekmeselerdi." ifadelerini kullandı.