Akılalmaz işkenceler, infazlar... İşte Lazkiye merkez hapishanesi | Video
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı Suriye'nin Lazkiye şehrinde hapishaneyi görüntüledi.
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