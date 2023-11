Esir takasında serbest bırakılan Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı: "Tam hücredeymiş gibiydik"

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Hamza el-Magribi'nin annesi Amani el-Magribi, "Oğlum hapse girdiğinde çocuktu, böyle sakalı falan yoktu. Oğlum gözlerimden uzak hapiste büyüdü." dedi.

Son olarak dün akşam Gazze'deki 10 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 15'i kadın 15'i çocuk 30 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Dün akşam ailelerine kavuşan Filistinli çocuklardan biri de şubat ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınarak hapse atılan ve hakkında 33 ay hapis cezası istenen 17 yaşındaki Hamza idi.

Her serbest bırakılan Filistinli esirde olduğu gibi Magribi ailesinin evinde de çocuklarına kavuşmanın verdiği heyecan, sevinç ve gözyaşı hakimdi.

Filistinli anne Amani, baba Raid ve ailesine kavuşan Hamza, duygularını anlattı.

- "Oğlum gözlerimden uzak hapiste büyüdü"

Oğlunun gözaltına alınarak hapse atıldığı sırada henüz 16 yaşında olduğunu ve zor günlerden geçtiklerini Filistinli anne Amani, "Oğlum hapse girdiğinde çocuktu, Böyle sakalı falan yoktu. Oğlum hapiste büyüdü. Oğlum gözlerimden uzak hapiste büyüdü. Her ziyaretine gittiğimde ağlardım. Hiç böyle değildi." dedi.

Amani, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, "Güzel bir duyguydu ancak onu böyle görünce onun için çok üzüldüm, böyle değildi. Bak saç ve sakallarına oğlum böyle değildi. Bakın hasta durumda. Bu hangi insanlığa sığar?" diye sordu.

- "Benim bir Hamza'm var başkası yok"

Oğlu hapisteyken her gün telefonla konuştuklarını anlatan Filistinli anne, "Her gün beni arardı, özlediğini söylerdi, ziyaretler her 15 günde birdi. Ama ben zoru dener her hafta giderdim. Benim bir Hamza'm var başkası yok." şeklinde konuştu.

Amani, oğlu hakkında 33 ay hapis cezası istendiğini ve bu süre dolmadan serbest bırakılmasını beklemediklerini söyleyerek, "Çok şükür, çok güzel bir duyguydu. İnşallah hapishanelerin tümü boşalır. Benim yaşadığım sevinci tüm anneler de yaşar." dedi.

- "Karmaşık, yıpranmış bir sevinç yaşadık"

Filistinli baba Raid ise oğlunun hapiste bulunduğu sürecin kendileri açısından çok zor geçtiğini, eşi ve ailesini teskin etmek adına güçlü durmaya çalıştığını dile getirdi.

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Raid, "Büyük bir sevinç yaşadık. Karmaşık, yıpranmış bir sevinçti. Çok şükür. Bu sevinç gurur, onur ve acıyla karışık. Bunlar sonuçta özgürlüğün bir vergisi." ifadelerini kullandı.

- "2 aydır hastayım ve hastalığımın ne olduğunu bilmiyorum"

Serbest bırakılan 17 yaşındaki Filistinli Hamza ise evinde ailesiyle, sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla bulunmaktan dolayı sevinçli olduğunu, bunun çok güzel ve anlatılamaz bir duygu olduğunu ifade etti.

İsrail hapishanesinde yaşadığı zorluklara ilişkin Hamza, şunları söyledi:

"Hiç güzel yemek yiyemezdik. Televizyon yoktu. Tam hücredeymiş gibiydik. Dışarı çıkmamız yasaktı. Her gün duş alamazdık, bir gün var bir gün yok. 2 aydır hastayım. Şu ana kadar hastalığımın ne olduğunu bilmiyorum. Doktorun verdiği ilaçlar da fayda etmedi."

Hamza, geleceğe dair planları olduğunu, eğitimine devam ederek mimar olmak istediğini dile getirdi.