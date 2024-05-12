Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı. Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.
Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı
İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.
Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.
Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.