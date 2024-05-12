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Giriş Tarihi: 12.5.2024 01:39 Son Güncelleme: 12.5.2024 01:47

Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı

Eurovision'un final gecesine İsrail'in protesto edilmesi damga vurdu. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

AA
Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı. Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.

Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı

İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.

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Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı
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