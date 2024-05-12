Eurovision finaline damga vuran anlar! İsrailli şarkıcı sahnede yuhalandı
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.
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