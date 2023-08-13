Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Suriyelilerin dönüşü için "Halep modeli"nin devreye sokulması planlanıyor.

ÜÇLÜ MEKANİZMA

Türkiye'nin sığınmacı ve kaçak göçmenler ile ilgili sorunların tamamen ortadan kalkması için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Sığınmacıların geri gönderilmesi ve düzensiz göçle mücadele konusunda AK Parti genel merkez, grup ve İçişleri Bakanlığı arasında üçlü bir mekanizma oluşturuldu. Bu mekanizma sayesinde hem uygulama hem de yasal adımlar hızla atılacak.

YENİ MODEL

Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili yeni modelin detayları şöyle:

İŞ YERLERİ AÇILACAK

Suriyelilerin dönüşü için öncelikli olarak orada barınma ve istihdam sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Barınma için Katar ile ortak konutlar yapılıyor. Gaziantep başta olmak Suriye sınırındaki illerdeki işverenler güvenli bölgelerde işyerleri açmak istiyor. Bu yapıldığında oralarda ticari hayat canlanacak ve istihdam yaratılacak.