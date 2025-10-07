Everest’te ölüm kalım mücadelesi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nda mahsur kalan dağcılar ölüm kalım mücadelesi veriyor. Dağın doğu yamacında yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla yaklaşık 1000 dağcı mahsur kaldı. 3 Ekim Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metreleri bulduğu bölgede yollar kapandı. İLETİŞİM KESİLDİ

Bazı kamplarla iletişim kesildi. 8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağdaki kamplarda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yüzlerce köylü ve kurtarma ekibi, geçitleri açmak için çalışmalara katıldı. Ekipler, kurtardıkları 350 dağcıyı güvenli bölge olan Qudang kasabasına nakletti. Çin devlet medyasına göre, hâlâ ulaşılamayan 200'ün üzerinde kişiyle de temas kuruldu. Ancak, bir kişi hipotermi sonucu yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olan yoğun kar ve sağanak nedeniyle Everest Turistik Bölgesi'ne girişlerin ve bilet satışlarının askıya alındığını duyurdu.