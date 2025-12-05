‘Evet, Trump ile görüştüm’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 10 gün önce telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti. Maduro, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin "samimi" bir havada gerçekleştiğini söyledi. Maduro, şu ifadeleri kullandı: "Evet Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz."