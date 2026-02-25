Facebook'tan bağımlılık itirafı: Şirket içi yazışmalar ortaya çıktı!
Dünyanın en büyük teknoloji ve internet firmaları olan Meta ve Google'ın çocuklarda dijital bağımlılık yaratmakla suçlandığı tarihi dava ABD'de görülmeye devam ediyor. CNN International'da davaya ilişkin yeni belgelere yer verildi. Söz konusu belgelerin Facebook'un şirket içi yazışmaları olduğu kaydedildi.
ABD'de içerisinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları barındıran Meta şirketine açılan "çocukları ve gençleri sosyal medyaya bağımlı hâle getirme" davası sürerken firmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Buna göre şirket içinde bazı Facebook özelliklerinin kullanıcılar arasında "bağımlılık" ya da "bağımlılık benzeri" davranışlara katkıda bulunup bulunmadığının araştırılması istenmiş.