ABD'de sosyal medya yargılanıyor: Davalar dönüm noktası olacak! Çocuklara zarar, cinsel içerik, bağımlılık…
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:43

ABD’de sosyal medya yargılanıyor: Davalar dönüm noktası olacak! Çocuklara zarar, cinsel içerik, bağımlılık…

Meta'ya ait Facebook ve Instagram gibi platformların ve Google'a ait YouTube'un çocukları bağımlı hale getirdiği, cinsel içeriklere karşı yeterli önlem almadığı ve gençlerin ruh sağlığını tehlikeye attığı iddiasıyla açılan davalar ABD'de başlıyor. Uzmanlara göre bu süreç, sosyal medya şirketlerinin ilk kez doğrudan "çocuklara zarar" gerekçesiyle yargılandığı tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

El Cezire haber kuruluşunda yer alan habere göre, ABD'de sosyal medyanın çocuklara verdiği zararlara odaklanan iki önemli dava bu hafta başlıyor. Davalardan biri Kaliforniya'da bağımlılık iddialarını ele alırken, diğeri New Mexico'da Meta platformlarında çocukların cinsel içeriklere erişimini hedef alıyor.

DAVALAR SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ İÇİN BİR İLK

Bu davalar, Meta gibi şirketleri, platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkilerinden sorumlu tutmayı amaçlayan ilk hukuki girişimler olma özelliğini taşıyor.

New Mexico Başsavcılığı tarafından açılan davada açılış konuşmaları bugün başladı. Davada Meta'nın çocukları cinsel içeriklerden korumakta başarısız olduğu ileri sürülüyor.

Kaliforniya'da görülecek ayrı bir davada ise Facebook ve Instagram gibi Meta ürünlerinin ve Google'a ait YouTube'un, çocuklar için bilerek bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı öne sürülüyor. Bu davanın da haftanın ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyor.

New Mexico ve Kaliforniya davaları, ABD genelinde eyalet başsavcıları tarafından Meta'ya karşı açılan ve şirketin genç ABD'lilerin ruh sağlığına zarar verdiğini iddia eden toplam 40 davanın ilkleri olarak görülüyor.

"ÇOCUKLAR BAĞIMLI, ŞİRKETLER KARDA"

2023 yılında açılan New Mexico davasının açılış konuşmasında savcılar, Meta'nın platformlarının çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini gizlediğini jüriye aktardı.

New Mexico eyaletini Meta'ya karşı temsil eden avukat Donald Migliori, "Bu dava boyunca öne çıkacak temel tema, Meta'nın güvenlik yerine karı tercih etmesi olacak" dedi.

Migliori, "Meta açıkça biliyordu ki gençlerin güvenliği şirketin önceliği değildi. Gençlerin güvenliği, büyüme ve etkileşimden daha az önemliydi" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL SÖMÜRÜ İÇİN ALAN OLUŞTURULDU"

Savcılara göre Meta'nın algoritmaları ve hesap özellikleri, gençleri yalnızca sosyal medyaya çekip bağımlı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda çocukları cinsel sömürü amacıyla hedef alan istismarcılar için bir alan oluşturdu.

Geçen ay yapılan delil toplama sürecinde New Mexico Başsavcılığı, Meta'nın Facebook ve Instagram'daki cinselleştirilmiş sohbet botlarına çocukların erişimini engelleyecek önlemleri almadığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, mahkemeye sunulan e-postalarda Meta'nın bazı güvenlik çalışanları, şirketin cinsel ve romantik etkileşimler de içeren "arkadaşlık odaklı" sohbet botları geliştirmesine itiraz ettiklerini dile getirdi.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI MAHKEMEDE

Kaliforniya'daki dava ise daha geniş kapsamlı. Davada Meta'ya bağlı platformların ve Alphabet'e bağlı Google'ın bir birimi olan YouTube'un, karlarını artırmak amacıyla platformlarını çocuklar için kasıtlı olarak daha bağımlılık yapıcı hale getirdiği ileri sürülüyor.

Davanın merkezinde K.G.M. baş harfleriyle tanımlanan 19 yaşındaki bir genç yer alıyor. Bu dava, sosyal medya şirketlerine karşı açılmış binlerce benzer davanın geleceğini belirleyebilecek nitelikte görülüyor.

K.G.M. erken yaşlardan itibaren sosyal medya kullanmasının teknoloji bağımlılığına yol açtığını, depresyonunu ve intihar düşüncelerini artırdığını belirtti.

Dava dilekçesinde şu ifadelere yer veriliyor:

"Sanıklar, kumar makinelerinde kullanılan ve sigara endüstrisi tarafından istismar edilen davranışsal ve nörobiyolojik tekniklerden yoğun biçimde yararlanarak, reklam gelirlerini artırmak amacıyla gençlerin etkileşimini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen çok sayıda tasarım unsurunu ürünlerine bilinçli olarak yerleştirmiştir."

"SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ ŞEKİLLENEBİLİR"

Mark Zuckerberg dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin, altı ila sekiz hafta sürmesi beklenen duruşmada ifade vermesi bekleniyor. Ancak bu yöneticilerin New Mexico davasına katılıp katılmayacağı net değil.

El Cezire'ye göre davalar bir dönüm noktası olacak ve davaların sonucu, sosyal medyanın geleceğini şekillendirebilir.

Santa Clara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Eric Goldman, El Cezire'ye yaptığı değerlendirmede, "Benim açımdan sosyal medya hizmetleri için varoluşsal bir soru şu: Kullanıcıların bu hizmetleri kullanmaları sonucu uğradıkları zararlardan şirketler sorumlu tutulabilir mi?" dedi.

Goldman, "Eğer öyleyse, ortaya çıkabilecek tazminatlar sanık şirketlerin sahip olduğu paradan bile fazla olabilir. Burada devasa mali risklerden ve davacıların, platformların editoryal kararlarını veto edebilme ya da geçersiz kılabilme ihtimalinden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Goldman'a göre aynı hukuki argümanlar, yapay zeka sistemleri için de kullanılabilir.

Halihazırda OpenAI'nin ChatGPT'siyle etkileşimlerin intihar ve cinayet-intihar vakalarına yol açtığını öne süren davalar da bulunuyor.