ABD’de sosyal medya yargılanıyor: Davalar dönüm noktası olacak! Çocuklara zarar, cinsel içerik, bağımlılık…

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI MAHKEMEDE

Kaliforniya'daki dava ise daha geniş kapsamlı. Davada Meta'ya bağlı platformların ve Alphabet'e bağlı Google'ın bir birimi olan YouTube'un, karlarını artırmak amacıyla platformlarını çocuklar için kasıtlı olarak daha bağımlılık yapıcı hale getirdiği ileri sürülüyor.