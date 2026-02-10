Haberler
ABD’de sosyal medya yargılanıyor: Davalar dönüm noktası olacak! Çocuklara zarar, cinsel içerik, bağımlılık…
10.02.2026
Meta'ya ait Facebook ve Instagram gibi platformların ve Google'a ait YouTube'un çocukları bağımlı hale getirdiği, cinsel içeriklere karşı yeterli önlem almadığı ve gençlerin ruh sağlığını tehlikeye attığı iddiasıyla açılan davalar ABD'de başlıyor. Uzmanlara göre bu süreç, sosyal medya şirketlerinin ilk kez doğrudan "çocuklara zarar" gerekçesiyle yargılandığı tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.