FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası





Telegraph ve Daily Mail gazetelerinin haberlerine göre, Nebahat İşbilen, Selman Türk tarafından 40 milyon sterlin (770 milyon lira) dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Davada 77 yaşındaki Nebahat İşbilen, Türkiye'den mal varlığını çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu ve Selman Türk'e inanıp pasaport almak için Prens Andrew'e 750 bin sterlini (yaklaşık 14.5 milyon lira) "hediye" olarak ödediğini söyledi.





Nebahat İşbilen, Selman Türk'ün kendisine pasaportla ilgili işleminin normalde 2 milyon sterlin değerinde olduğunu ancak ödemeyi "hediye" adı altında yaparsa daha az maliyetli olacağını söylediğini belirtti. Haberlerde, daha sonra Nebahat İşbilen'in bankasını arayan Selman Türk'ün paranın aslında iki ay önce nişanlanan Prens Andrew'ün kızı Prenses Beatrice için bir düğün hediyesi olduğunu söylediği ifade edildi.