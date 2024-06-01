FETÖ’cüler ABD’de Türk gazeteciye saldırdı

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı yerin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı.

ARAÇTAN İNDİ GAZETECİYE SALDIRDI

Canlı yayın sırasında üzerine araba süren örgüt mensubu ardından aracından inerek Paksoy'a fiziki saldırıda bulundu. Gözlüğü yere düşen ve gömleği yırtılan Paksoy, ABD polisini arayarak FETÖ'cü teröristten şikayetçi oldu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz" dedi.