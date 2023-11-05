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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Fidan-Blinken görüşmesi yarın

ANKARA
Fidan-Blinken görüşmesi yarın
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın bir araya gelecek. Öte yandan Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı. Açıklamada göre, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivillere yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı.
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Fidan-Blinken görüşmesi yarın
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