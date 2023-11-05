Fidan-Blinken görüşmesi yarın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın bir araya gelecek. Öte yandan Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı. Açıklamada göre, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivillere yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı.