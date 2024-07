Fidan’dan kritik Suriye çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme konusunda, "Suriye'yle aramızdaki mevcut sorunları çözmek için önkoşulsuz ve şartsız her türlü diyaloğu, her seviyede yürütmeye hazırız" dedi. Hedeflerinin bölge barışı olduğuna dikkat çeken Fidan, bazı milletvekilleri ile yaptığı sohbette şu mesajları verdi: "Suriye'nin doğal kaynakları terör örgütleri tarafından gasp ediliyor ve Türkiye aleyhinde kullanılıyor. Bununla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de iç barış ve güvenlik sağlanırsa Suriye dışına çıkmış ve çok sayıda ülkeye dağılmış ülkelerdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, Suriye'yle mevcut sorunları çözmek için önkoşulsuz ve şartsız her türlü diyaloğu, her seviyede yürütmeye hazırız. Bizim bu görüşmelerdeki birincil amacımız milli güvenliğimize yönelik tehditleri bertaraf etmek, ikinci hedefimiz ise Suriye ve bölgede barışı tahkim etmektir. Suriyeli muhaliflerle Afrin, Tel Abyad ve İdlib'de bölgeyi terör örgütünden temizlemek için omuz omuza mücadele verdik. Siyasi süreç bağlamında, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı yol haritasını ortaya koymuştur. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi çerçevesinde çalışmasını destekliyoruz."