Fildişi Sahili’nde feci kaza: Yolcu otobüsü nehre düştü! 24 ölü

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne'den Yamoussoukro'ya giden seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü.

Fildişi Sahili'nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video

69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör