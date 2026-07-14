Fildişi Sahili’nde feci kaza: Yolcu otobüsü nehre düştü! 24 ölü

Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsü nehre düştü. Korkunç kazada 24 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili’nde feci kaza: Yolcu otobüsü nehre düştü! 24 ölü
İHA

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne'den Yamoussoukro'ya giden seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü.

Fildişi Sahili'nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video

69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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