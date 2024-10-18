Filistin mücadelesi devam edecek

İsrail siyonist rejimi, 7 Ekim 2023'te saldırılarını Hamas'ı bitirme bahanesiyle başlattı. Önceki gün Gazze Şeridi'nde Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şans eseri öldürdüler. Ancak suikastın ardından hem ortaya çıkan gerçekler hem de Sinvar'ın son anına kadar en ön cephede kahramanca çarpışması Hamas'a dünya genelinde bir kez daha saygınlık kazandırdı. Uzmanlar da İsrail ve Batılı devletlerin düşündüğünün aksine Sinvar'a yönelik suikastın da Hamas'ı bitirmeyeceğini düşünüyor.Bölgeyi takip eden BBC editörleri ve uzmanlar, bunun Hamas için büyük bir darbe olduğunu, ancak tek başına savaşın sonunu getirmeye yetmeyeceğini kaydetti. ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan habere göre analistler de Sinvar'ın ölümünün Hamas için ciddi bir kayıp olduğunu ancak bunun bir 'son' olmadığını söylediler ve Hamas'ın yıllardır çok sayıda liderinin öldürülmesine rağmen ayakta kalmayı başardığını vurguladılar. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de hareketin lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek" diye konuştu.Siyonist İsrail rejimi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın drone ile kaydedilen son görüntülerini yayınladı. Eli parçalandığı görülen Sinvar'ın yine de drone'a sopa fırlattığı kameraya yansıdı. İsrail'in Sinvar'ın naaşını Tel Aviv morguna naklettiği öğrenildi. İsrail'in defalarca kez dile getirdiği gibi Yahya Sinvar ne tünellerde bulundu, ne etrafında bir koruma ordusu vardı ve ne de İsrailli rehineleri kalkan olarak kullandı. İsrail merkezli Hareetz gazetesindeki detaylara göre ise Yahya Sinvar ilk çatışmada yara aldıktan sonra evin üst katına çıktı. Drone'a tahta attıktan sonra İsrail eve tank atışı yaptı. Vurulduktan sonra bile İsrailli askerlere el bombası fırlattı.Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne zaman saldıracağını bildiğini söyledi. Almanya'yı ziyaret eden Biden, "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna "Evet ve evet" yanıtını verdi. Ancak Biden, "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusu üzerine ise "Hayır ve hayır" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının "henüz sona ermediğini" açıkladı. Gazze Kasabı Netanyahu bir yandan da aylardır dile getirmediği esir takası müzakerelerini görüşmek için güvenlik toplantısı yaptı.Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerine ismi geçenler arasında kardeşi Muhammed Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosunun kıdemli üyesi Musa Ebu Marzuk, Hamas'ın kurucu üyelerinden Mahmud el-Zahar ve 2006'dan 2017'ye kadar on yıldan fazla bir süre Hamas'a liderlik eden Halid Meşal var.İngiliz yayın kuruluşu BBC, 1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderlerini derledi:İsmail Haniye: 31 Temmuz 2024'te Tahran'da kaldığı konut güdümlü füzeyle vurulmasıyla öldürüldü.Yahya Ayyaş: 5 Ocak 1996'da, o zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütü yönetimindeki Gazze'de öldürüldü.Halid Meşal: 1997'de Ürdün'de uğradığı zehirli suikasttan son anda kurtuldu.Şeyh Ahmed Yasin: 22 Mart 2004 tarihinde Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdü.Abdülaziz El Rantisi: 17 Nisan 2004 tarihinde Gazze'de bir araca helikopterle düzenlenen füze saldırısında öldürüldü.Adnan El Gul: 21 Ekim 2004'te Gazze'de bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.Nizar Rayan: 1 Ocak 2009'da Cebaliya mülteci kampındaki yedi çocuğuyla birlikte bombalamada öldürüldü.Salih Aruri: 2 Ocak 2024'te İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.