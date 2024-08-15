Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 4 ev ve 6 arabayı ateşe verdiği, köy sakinlerine ve mülklerine taş ve molotof kokteyli attığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus'taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Filistin'de işgalci zulmü