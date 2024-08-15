Video Haber Filistin'de işgalci zulmü
Filistin'de işgalci zulmü

Filistin'de işgalci zulmü

15.08.2024 | 21:52

İsrailliler Batı Şeria'da köy bastı, evleri ve arabaları yaktı!

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