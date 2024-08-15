Filistin'de işgalci zulmü
İsrailliler Batı Şeria'da köy bastı, evleri ve arabaları yaktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Filistin'de işgalci zulmü 15.08.2024 | 21:52
14:56
Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz 15.08.2024 | 20:33
17:54
Bakan Fidan duyurdu: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı 15.08.2024 | 18:55
00:17
Kocaeli polisi, firari gaspçıları yakaladı 15.08.2024 | 17:45
12:24
45:36
17:19
01:34
00:27
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi 15.08.2024 | 11:50
00:30
Adana merkezli 4 ilde çete operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2024 | 08:39
01:38
Otobüs şoförünün kural tanımamazlığı pes dedirtti 14.08.2024 | 21:44
04:32
Abbas hangi mesajları verecek? 14.08.2024 | 18:30
05:37
Başkan Erdoğan: "Temennimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması" 14.08.2024 | 16:37
04:35
57:34
03:22
02:29
AK PARTİ 23. YIL DÖNÜMÜ ÖZEL FİLMİ 14.08.2024 | 14:32
05:40
AK Parti'de 23. yıl dönümü heyecanı 14.08.2024 | 14:13
02:54
59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı | Video 14.08.2024 | 09:10