Filistin’i test sahası olarak kullanıyorlar

Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin dört bir yanını kan gölüne çevirmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan birçok ülkenin silah desteği verdiği katil İsrail ordusunun Filistinliler üzerinde yapay zekâ ile katliamlar yaptığına dair yeni kanıtlar ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Avustralyalı serbest gazeteci ve "Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein, İsrail'in Gazze'de yapay zekâ teknolojisiyle destekli silahları kullanmasını değerlendirdi. Loewenstein, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik saldırılarında "güvenilir hedefleri hızlı ve doğru şekilde üretmek" için yapay zekâyı (AI) kullanmakla övündüğünü belirterek, "İsrail'in bu teknolojiyi kullanarak sivil kayıpları önlediğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. 16 binden fazla sivil öldü. Mevcut sivil ölümleri bu iddiayı inandırıcı kılmıyor" dedi.Loewenstein, İsrail'in yapay zekâ destekli İHA'lar ve hedefleme teknolojisiyle sivilleri koruma iddiasının gerçekçi olmadığına dikkati çekerek, "Filistin Laboratuvarı adlı kitabımda yazdığım gibi İsrail, sürekli gelişen yeni baskı ve gözetleme teknikleriyle 'savaş testi' yapmak için hem Batı Şeria'nın hem de Doğu Kudüs'ün sonsuz işgalini ve Gazze kuşatmasını kullandı. Yüz tanıma teknolojileri, casus yazılımlar ve drone'lar, kendi ülkelerindeki gazetecilere, insan hakları savunucularına ve aktivistlere baskı uygulaması için demokratik veya diktatör devletlere satılıyor. 7 Ekim, İsrail için büyük bir istihbarat başarısızlığı olsa da zamanla bunun silah endüstrisine fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.İsrail'e F-35 parçaları satılması nedeniyle Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve iki bakanı hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Reinout Sterk, "(Gazze'de işlenen) Savaş suçlarının delilleri uzaktan da açıkça görülüyor" dediİngıltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı. Raporda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Malik ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, "(Gazze'de) ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı" ifadesine yer verdi.İsrailmerkezli+972 isimli internetsitesi geçtiğimizgünlerde bir haber yayınlamıştı.Haberde İsrailordusunun, "Habsora"adlı yapay zekâ uygulamasıylaotomatik olaraküretilen hedeflere yöneliksaldırılarda kaç sivilinyaşamını yitireceğininher zamanbilindiğini yazdı.İsrail ordusunun,Gazze Şeridi'neyönelik saldırılarındahedefbelirlemekiçin kullandığı"Habsora"adlı yapay zekâuygulamasınısivil altyapınınkasıtlıolarak vurulmasındakullandığıbelirtildi.İSRAİLBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin 'askerden arındırılması' gerektiğini, bunu sadece kendilerinin yapabileceğini ve hiçbir uluslararası gücün bundan sorumlu olamayacağını söyledi. Öte yandan İsrail basını, Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı. Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen Netanyahu, "Şu anda herkesi eve getirme imkânı yok" dedi.