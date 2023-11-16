Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...

Ahed Tamimi… O Filistin direnişinin cesur kızıydı…Tüm dünya onu 2017 yılında katil İsrail askerine karşı attığı o tokatla tanıdı.
Vatanını toprağını korkusuzca savunduğu için İsrail askerleri tarafından defalarca kez gözaltına alındı ancak yine de geri adım atmadı.
Filistin'in cesur kızı, sabaha karşı evine yapılan operasyonda, katil İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin ailesi, atv haber muhabirine Özlem Aktay'a İsrail askerlerinin yaptığı baskın anlarını anlattı.
Anne Neriman Tamimi, askerlerin sabaha karşı uykularında eve baskın yaptığını anlattı.
Gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin annesi A Haber'de | Video
"Ben uyuyordum fakat kendisi uyanıktı. Çünkü kendisini gelip tutuklayacaklarını tahmin ediyordu. Onu kollarımın arasından zorla aldılar. Beni de tartakladılar. Ondan sonra evi dağıtmaya başladılar. Her şeyi kırdılar ve elbiseleri etrafa dağıttılar" ifadelerini kullandı. Kızından hala haber alamadıklarını söyleyen anne Tamimi, "Avukat tutmamıza bile izin vermiyorlar" açıklamasını yaptı.