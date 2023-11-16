Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...

"Ben uyuyordum fakat kendisi uyanıktı. Çünkü kendisini gelip tutuklayacaklarını tahmin ediyordu. Onu kollarımın arasından zorla aldılar. Beni de tartakladılar. Ondan sonra evi dağıtmaya başladılar. Her şeyi kırdılar ve elbiseleri etrafa dağıttılar" ifadelerini kullandı. Kızından hala haber alamadıklarını söyleyen anne Tamimi, "Avukat tutmamıza bile izin vermiyorlar" açıklamasını yaptı.