Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video

Dünya onu daha 10 yaşındayken katil İsrail askerlerinin karşısına korkusuzca dikildiği ve hesap sorduğu o görüntülerle tanıdı. Bir simge bir semboldü. Çok değil sadece birkaç hafta önce 'Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuşmuş, İsrail'in yıllardır halkına uyguladığı zulmü anlatmıştı. Cesur kız o röportajdan birkaç gün sonra evinde yaka paça gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin baskın sırasında maruz kaldığı zorbalığın görüntülerine ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ulaştı.