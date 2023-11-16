Video Dünya Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video
Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video

Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video

16.11.2023 | 15:46

Dünya onu daha 10 yaşındayken katil İsrail askerlerinin karşısına korkusuzca dikildiği ve hesap sorduğu o görüntülerle tanıdı. Bir simge bir semboldü. Çok değil sadece birkaç hafta önce 'Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuşmuş, İsrail'in yıllardır halkına uyguladığı zulmü anlatmıştı. Cesur kız o röportajdan birkaç gün sonra evinde yaka paça gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin baskın sırasında maruz kaldığı zorbalığın görüntülerine ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video 03:06
Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video 16.11.2023 | 15:46
AFP CEO’su isyan etti! Baskı altındayız | Video 01:43
AFP CEO'su isyan etti! "Baskı altındayız" | Video 16.11.2023 | 15:37
İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği | Video 01:57
İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği | Video 16.11.2023 | 14:32
Çin’de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video 00:43
Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video 16.11.2023 | 14:32
İsrail’in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video 00:13
İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video 16.11.2023 | 13:44
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı | Video 06:58
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı | Video 16.11.2023 | 12:37
Gucci’nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video 00:45
Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video 16.11.2023 | 09:19
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 02:07
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 16.11.2023 | 08:34
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı | Video 00:13
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı | Video 16.11.2023 | 08:34
İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video 00:26
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video 15.11.2023 | 12:45
Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video 00:57
Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video 15.11.2023 | 12:27
İsrail askerlerinden Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne baskın | Video 04:18
İsrail askerlerinden Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne baskın | Video 15.11.2023 | 10:51
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video 04:40
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video 15.11.2023 | 08:41
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video 00:27
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
Görüntüler korkunç! Kadını tek yumrukta yere serdi: Soygun girişimi faciayla bitti | Video 00:14
Görüntüler korkunç! Kadını tek yumrukta yere serdi: Soygun girişimi faciayla bitti | Video 14.11.2023 | 12:47
Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video 02:50
Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video 14.11.2023 | 10:39
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı 01:00
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı 14.11.2023 | 09:28
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 31 ölü | Video 00:44
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü | Video 14.11.2023 | 08:42
Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video 03:34
Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video 13.11.2023 | 15:53
Gazze’de Hamas ile işgal ordusu arasında çatışmalar sürüyor! İsrail hastanelerden ne istiyor? | Video 08:16
Gazze'de Hamas ile işgal ordusu arasında çatışmalar sürüyor! İsrail hastanelerden ne istiyor? | Video 13.11.2023 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA