Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video
Dünya onu daha 10 yaşındayken katil İsrail askerlerinin karşısına korkusuzca dikildiği ve hesap sorduğu o görüntülerle tanıdı. Bir simge bir semboldü. Çok değil sadece birkaç hafta önce 'Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuşmuş, İsrail'in yıllardır halkına uyguladığı zulmü anlatmıştı. Cesur kız o röportajdan birkaç gün sonra evinde yaka paça gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin baskın sırasında maruz kaldığı zorbalığın görüntülerine ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Gözaltına alınan Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’de | Video 16.11.2023 | 15:46
01:43
AFP CEO'su isyan etti! "Baskı altındayız" | Video 16.11.2023 | 15:37
01:57
İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği | Video 16.11.2023 | 14:32
00:43
Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video 16.11.2023 | 14:32
00:13
06:58
İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı | Video 16.11.2023 | 12:37
00:45
Gucci'nin karanlık yüzü! Pedofili skandalı böyle deşifre oldu | Video 16.11.2023 | 09:19
02:07
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü | Video 16.11.2023 | 08:34
00:13
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı | Video 16.11.2023 | 08:34
00:26
00:57
Katil İsrail su sırası bekleyen çocukları hedef aldı | Video 15.11.2023 | 12:27
04:18
İsrail askerlerinden Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne baskın | Video 15.11.2023 | 10:51
04:40
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:27
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:14
02:50
01:00
00:44
İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü | Video 14.11.2023 | 08:42
03:34
Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video 13.11.2023 | 15:53