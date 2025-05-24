Filistinli doktorun 9 çocuğunu katlettiler

Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, sağlıkçı ya da gazeteci demeden herkesi hedef aldı. Evleri, hastaneleri, okulları ve çadırları bombalayarak Gazze Şeridi'nde yüzlerce aileyi yok etti. İsrail ordusu, önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde saldırılarda yaralananları tedavi eden Filistinli kadın doktor Ela en-Neccar'ın en büyüğü 12, en küçüğü ise henüz 6 aylık olan 10 çocuğundan 9'unu katletti. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, çocuk doktoru olan Ela en- Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti. Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

BU ACI TARİFSİZ

Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor" ifadelerini kullandı. Hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş ise 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, "Gazze'deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor..." dedi.

YETİM SAYISI 50 BİNE YÜKSELDİ

BARBAR İsrail, binlerce çocuğu katlederken binlercesini de yetim bıraktı. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının Filistinli aileler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını belirtti. Yaşanan katliam ve yıkımın, bazı aileleri sosyal kayıtlardan tamamen sildiğini anlatan Bakan, "İsrail soykırımının 7 Ekim 2023'te başlamasından bu yana geçen 17 ayda, yoğun bombardımanlar ve ailelerin doğrudan hedef alınması sonucu yetim sayısı yaklaşık 25 binden 50 bine yükseldi" dedi. Hamed, "Evlat edinme sistemi genellikle önceliği yakın akrabalara verir; ancak bazı çocuklar için, İsrail soykırımının geniş aileleri tamamen yok etmesi nedeniyle hiçbir akraba bulunamadı" dedi. Al Jazeera'ya konuşan Cibaliye'de 50 kişinin öldüğü saldırının tanıkları, İsrail ordusunun eğlence olsun diye sivilleri öldürdüğünü kaydetti. İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusunun hobi olarak çocuk öldürdüğünü söylemişti.

UN ALMAK İSTEYENLERİ VURDULAR: 5 ÖLÜ

İSRAIL ordusu, Gazze'nin güneyinde un taşıyan bir kamyonun etrafında toplanan haftalardır aç olan kalabalığı hedef aldı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

TEL AVİV'DEN HAMAS İTİRAFI

İSRAİL'de Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Amit Halevi, Gazze'de 54 bine yakın sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in Hamas'ı mağlup edemediğini itiraf etti. Halevi, hükümetin 20 aydır kendilerini aldattığını söyledi.

TÜRK KRİPTOLOĞA FİLİSTİN ENGELİ

KRİPTOGRAFİ alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, İsrail'in soykırımına karşı sergilediği tavırdan ötürü, kurucusu olduğu dergiden uzaklaştırıldı. Almanİngiliz ortaklığındaki akademik yayıncılık şirketi Springer Nature'ın 2011 yılında kurduğu Journal of Cryptographic Engineering dergisindeki başeditörlük görevine son verilen ve dergiden atılan Koç, ayrıca, Kriptografik Donanım ve Gömülü Sistemler Konferansı (CHES) yönetim kurulundan da çıkarıldı.