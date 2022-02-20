Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü

BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter'de buluan 3 polisten 2'si yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dün gece yapılan açıklama ise hastaneye kaldırılan polis memurlarından birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer polisin tedavisine devam ediliyor.

Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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