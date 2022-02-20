ABD'nin tatil cenneti Miami bölgesinde korku dolu bir olay yaşandı. Plajda deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran insanlar az sonra yaşancaklardan habersizdi.
OLAY ANI KAMERADA
Kontrolden çıkan bir helikopter, döne döne denizde yüzen insanların yanı başına düştü. Plajdaki tüm insanlar şoka uğradı. Helikopterin düşme anı ise kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde insanların yardım amacıyla hızla helikopetere doğru yüzdüğü görüldü.
BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
Helikopter'de buluan 3 polisten 2'si yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dün gece yapılan açıklama ise hastaneye kaldırılan polis memurlarından birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer polisin tedavisine devam ediliyor.
Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü | Video