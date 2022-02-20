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Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:47 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:03

Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü

Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü

ABD'de korku dolu bir olay yaşandı. Miami sahilinde güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran yüzlerce insanın yanı başına bir helikopter düştü. Olay anı kameraya yansırken, uçakta bulunan 1 polis memuru hayatını kaybetti. Görüntülerde insanların helikoptere yardım için hızlıca bölgeye doğru yüzdüğü görüldü.

ABD'nin tatil cenneti Miami bölgesinde korku dolu bir olay yaşandı. Plajda deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran insanlar az sonra yaşancaklardan habersizdi.

OLAY ANI KAMERADA

Kontrolden çıkan bir helikopter, döne döne denizde yüzen insanların yanı başına düştü. Plajdaki tüm insanlar şoka uğradı. Helikopterin düşme anı ise kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde insanların yardım amacıyla hızla helikopetere doğru yüzdüğü görüldü.

BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter'de buluan 3 polisten 2'si yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dün gece yapılan açıklama ise hastaneye kaldırılan polis memurlarından birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer polisin tedavisine devam ediliyor.

Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü | Video

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Film sahnesi gibi olay! Kontrolden çıkan helikopter denizde yüzen insanların yanı başına düştü
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