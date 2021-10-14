Financial Times’tan çok çarpıcı analiz: Erdoğan, Biden’ı köşeye sıkıştırıyor...

"BU DURUM BİDEN'I SIKIŞTIRIYOR"

Yazıda Biden'ın bu duruma sıcak bakması durumuna rağmen senatonun düşmanca bir tutumla F-16'ların satışını veto edebileceğinin altı çizildi. Bu durumda Türkiye'nin Rusya ve Çin ile yakınlaşmasının gerçekleşebileceği belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin ABD'nin F-16'ları vermemesi sonrası Rusya ve Çin ile yakınlaşmak için önemli bir gerekçesi olacağına dikkat çekildi, "Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoşgörülmez yatıştırma' olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yaklaşması için yeni bir sebebi olur" denildi.