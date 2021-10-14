Financial Times’tan çok çarpıcı analiz: Erdoğan, Biden’ı köşeye sıkıştırıyor...

Financial Times'ta, 'Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor' başlığı ile yayımlanan makelede S-400 ve F-16'lar konusu çarpıcı ifadelerle kaleme alındı. Başkan Erdoğan'ın, Rusya'dan ikinci savunma sistemini almakta kararlı olduğuna vurgu yapıldı, ABD'den de F-16'ların alınmak istendiğine yer verildi. Bu durumun Biden'ı köşeye sıkıştırdığı belirtildi.
"TÜRKİYE KENDİ UÇAKLARINI YAPANA KADAR F-16'LAR İLE BOŞLUĞU DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR"
Analizde, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 talep etmesine yer verildi, söz verilen F-35'lerin teslim edilmemesine dikkat çekildi.
Makalede şu ifadeler yer aldı:
Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, ABD tarafından 100 adet yeni nesil F35'lerin teslimi iptal edildi. Bu Ankara'nın S-400 alımlarına karşılık olarak yapılan bir hareketti. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Bu zamana kadar ise boşluğu F-16'lar ile doldurmak istiyor. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor.
"BU DURUM BİDEN'I SIKIŞTIRIYOR"
Yazıda Biden'ın bu duruma sıcak bakması durumuna rağmen senatonun düşmanca bir tutumla F-16'ların satışını veto edebileceğinin altı çizildi. Bu durumda Türkiye'nin Rusya ve Çin ile yakınlaşmasının gerçekleşebileceği belirtildi.
Analizde, Türkiye'nin ABD'nin F-16'ları vermemesi sonrası Rusya ve Çin ile yakınlaşmak için önemli bir gerekçesi olacağına dikkat çekildi, "Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoşgörülmez yatıştırma' olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yaklaşması için yeni bir sebebi olur" denildi.
"BAZI BATILI YETKİLİLER BU DURUMUN GERÇEK OLMASINDAN ENDİŞE EDİYOR"
Financial Times'taki makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan'a şaka ile karışık SU-57'yi önermesi hatırlatıldı, "Bazı batılı yetkililer bu talebin gerçek olmasından endişe ediyor" ifadelerine yer verildi.
"AMERİKALILAR SATMAZ İSE TÜRKİYE RUSYA VE ÇİN'DEN ALACAK"
Yine gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomatın, "Eğer Amerikalılar bu satışı onaylamazsa Türkiye ne yapacak? Türkiye o zaman Rusya'dan ya da Çin'de satın alacak. Onların bu boşluğu doldurması gerekiyor" yorumunu yaptığı bildirildi.