Fransa, Afrika’da istenmeyen ülke oldu

Fransa, Afrika'daki müttefiklerini teker teker kaybediyor. Mali ile başlayan, Burkina Faso ve Nijer ile devam eden tepki, Senegal'de de kendini gösterdi. Çad'ın Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını feshetmesinin hemen ardından Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın da ülkesindeki daimi Fransız üssünü kapatmak istemesi, Fransa'nın eski sömürgeleri üzerindeki etkisinin giderek zayıfladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Fransa, son iki yılda Mali, Burkina Faso ve Nijer ile savunma işbirliklerini sonlandırmak ve bu ülkelerdeki askerlerini çekmek zorunda kaldı.