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Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:54 Son Güncelleme: 6.4.2022 13:05

Fransa alarmda! Tehlikeli bakteri Kinder ve pizzadan sonra bir üründe daha ortaya çıktı

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Fransa alarmda! Tehlikeli bakteri Kinder ve pizzadan sonra bir üründe daha ortaya çıktı

Birkaç gündür çocuklar için üretilen Kinder sürprizlerde çıkan bakteri kriziyle boğuşan Fransa alarma geçmiş durumda. Kinder çikolataları ve bir gruba ait pizzalarda çıkan listeriya bakterisinin bir ürün grubunda daha olduğu öğrenildi. Acil olarak toplatılma çağrısında bulunulan ürünlerin iadesi istendi.

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle geri çağrılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı. Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.

GERİ ÇAĞRILMIŞLARDI

Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi. Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle'ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı.

75 KADAR ÇOCUKTA ENFEKSİYON TESPİT EDİLMİŞTİ

Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti. Ferrero grubu da önceki gün Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıklamıştı. Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edilmişti. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtilmişti.

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Fransa alarmda! Tehlikeli bakteri Kinder ve pizzadan sonra bir üründe daha ortaya çıktı
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