Fransa alarmda! Tehlikeli bakteri Kinder ve pizzadan sonra bir üründe daha ortaya çıktı

75 KADAR ÇOCUKTA ENFEKSİYON TESPİT EDİLMİŞTİ

Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti. Ferrero grubu da önceki gün Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıklamıştı. Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edilmişti. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtilmişti.