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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:38 Son Güncelleme: 4.6.2022 11:02

Fransa’da ırkçı Le Pen’e saldırı! Yumurtaların hedefi oldu

AA
Fransa’da ırkçı Le Pen’e saldırı! Yumurtaların hedefi oldu

Fransa’da geçtiğimiz aylarda cumhurbaşkanlığı görevini rakibi Emmanuel Macron’a kaptıran, aşırı sağcı isim Marine Le Pen, yumurtalı saldırıya uğradı. Müslümanlara yönelik ırkçı hamleleriyle bilinen Le Pen’in saldırı görüntüleri, ülke gündemine oturdu.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.

KORUMAYA ÇARPTI

Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.

Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor. Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.

Son Dakika: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı! İşte o anlar! | Video

Le Pen, mayıs ayında cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında ziyaret ettiği Dol-de-Bretagne'de yine yumurtalı saldırıya uğramıştı.

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Fransa’da ırkçı Le Pen’e saldırı! Yumurtaların hedefi oldu
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