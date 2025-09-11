Fransa’da protestolarda tansiyon yükseldi: 675 kişi gözaltına alındı

Fransa'da hükümetin kemer sıkma politikasına tepki olarak gerçekleştirilen "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı artıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün sabah başlayan ve gece boyu devam eden protestolarda 280'i Paris bölgesinde olmak üzere toplam 675 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Protestolara 197 bin kişinin katıldığı, 596 gösteri ve 253 abluka eylemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Sendikalar, ülke genelinde 18 Eylül'de yeni protesto çağrısında bulundu.

