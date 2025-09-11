Fransa'daki "Her şeyi durduralım" protestolarında 675 gözaltı | Video 11.09.2025 | 15:55 Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında 675 kişi gözaltına alındı. Fransa'da hükümetin kemer sıkma politikasına tepki olarak gerçekleştirilen "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı artıyor. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün sabah başlayan ve gece boyu devam eden protestolarda 280'i Paris bölgesinde olmak üzere toplam 675 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Protestolara 197 bin kişinin katıldığı, 596 gösteri ve 253 abluka eylemi gerçekleştirildiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sendikalar, ülke genelinde 18 Eylül'de yeni protesto çağrısında bulundu.Fransa Ulusal Meclisi'nde 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düşmüştü. Bayrou hükümeti, ülkede 1958'den bu yana kendi isteğiyle gittiği güven oylamasını kaybeden ilk hükümet olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 Eylül Salı günü Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı. Sosyal medyada örgütlenerek hızla yayılan "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) hareketi, sosyal medya platformlarından yapılan çağrılarla dün sabah geniş çaplı protestolarla başlamıştı.Bayrou hükümeti, artan kamu borcunu azaltma çabaları kapsamında Temmuz ayında gelecek yıl için 44 milyar euroluk kemer sıkma programı açıklamıştı. Program, kamu harcamalarının kısıtlanmasını, bazı sosyal yardımların daraltılmasını, emekli maaşlarının artışının dondurulması ve iki resmi tatilin kaldırılmasını içeriyordu. Muhalefet partileri ise "krizin faturasının halka yüklendiğini" savunarak kemer sıkma programına sert bir şekilde karşı çıkmıştı.