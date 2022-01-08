Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa iniyor! Polis güçleri kırmızı alarma geçti

MACRON'A TEPKİ BÜYÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kuracağız" açıklamaları, büyük yankı uyandırmıştı. Macron'un "Koronavirüs aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, kafede kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerinin ardından tepkiler öfkeye dönüşürken ülkede bugün bir kez daha büyük protestolar baş gösterdi.