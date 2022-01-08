Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa iniyor! Polis güçleri kırmızı alarma geçti

Fransa'da uzun süredir şiddetli tartışmalara neden olan koronavirüs aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, geçtiğimiz gün Parlamento'da yapılan ilk oylamada kabul edildi. 15 Ocak'a kadar yasalaşması beklenen yeni tasarı, aşı yaptırmayanlara sert yaptırımları da beraberinde getirmesiyle büyük tepki çekmişti.
MACRON'A TEPKİ BÜYÜYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kuracağız" açıklamaları, büyük yankı uyandırmıştı. Macron'un "Koronavirüs aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, kafede kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerinin ardından tepkiler öfkeye dönüşürken ülkede bugün bir kez daha büyük protestolar baş gösterdi.
Geçtiğimiz yıllarda ülkenin en şiddetli eylemlerine neden olan Sarı Yelekliler, yeni tasarının gündeme gelmesiyle bir kez daha sokağa indi. Başkent Paris'te koronavirüs kısıtlamaları ve aşı tasarısı gibi konular başta olmak üzere hükümete tepki gösteren binlerce gösterici, yeniden sokaklara indi.
Macron'un açıklamalarının ardından 8 Ocak tarihinde büyük eylemler yapmak için anlaşan 400 binden fazla göstericinin, başkent sokaklarında yeni bir kaos yaratması bekleniyor.
Başkentin birçok noktasında toplana göstericilerin, polis müdahalesine rağmen harekete geçti.
SON DAKİKA: Fransa'da 'Sarı yelekliler' yeniden sokakta! Polis güçleri kırmızı alarma geçti
Yerel saat ile 14.00'de başlayan gösterilerin, gece yarısına kadar süreceği söylenirken şimdiden göstericiler ile polis güçleri arasında çatışmaların başladığı aktarıldı.