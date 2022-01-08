SON DAKİKA: Fransa'da 'Sarı yelekliler' yeniden sokakta! Polis güçleri kırmızı alarma geçti
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Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokağa iniyor! Geçtiğimiz yıllarda ülkenin en şiddetli eylemlerine neden olan Sarı Yelekliler, yeni koronavirüs tasarının gündeme gelmesiyle bir kez daha sokağa indi. Başkent Paris’te koronavirüs kısıtlamaları ve aşı tasarısı gibi konular başta olmak üzere hükümete tepki gösteren binlerce gösterici, yeniden sokaklara indi.