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Giriş Tarihi: 24.8.2024 14:02

Fransa'da sinagog yakınında patlama yaşandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sahil beldesi La Grande-Motte'deki sinagogun hemen dışında bir patlama meydana geldiğini olayın 'kundaklama girişimi' olduğunu açıkladı.

Fransa’da sinagog yakınında patlama yaşandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Herault kentinin La Grande Motte bölgesindeki bugün bir sinagogun dışında bir patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu sabah La Grande Motte sinagoguna, açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Yahudi yurttaşlarımıza ve belediyeye tam desteğimi sunmak ve Cumhurbaşkanının talebi üzerine failin bulunması için tüm imkânlar seferber edilmektedir" dedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, patlama La Grande-Motte'deki Beth Yaacov sinagogunun dışında iki arabanın ateşe verilmesi sonucu meydana geldi, yetkililer araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı.

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Fransa'da sinagog yakınında patlama yaşandı
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