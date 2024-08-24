Video Dünya Fransa'da Sinagog'u kundaklama girişimi! | Video
Fransa'da Sinagog'u kundaklama girişimi! | Video

Fransa'da Sinagog'u kundaklama girişimi! | Video

24.08.2024 | 16:28

Fransa'nın sahil beldesi La Grande-Motte'deki sinagogun hemen dışında patlama meydana geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olayın "kundaklama girişimi" açıklamasında bulundu. İki aracın alev aldığı olay yerine gelen yetkililer, araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu söyledi.

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