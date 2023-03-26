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Giriş Tarihi: 26.3.2023 15:58 Son Güncelleme: 26.3.2023 16:02

Fransa'dan büyük skandal! YPG/YPJ'li teröristlere onur madalyası...

Fransa'dan büyük skandal... Terör örgütü üyelerine ödül verdiler. Fransız Senatosu, Nevruz dolayısıyla düzenlenen resepsiyon sonrasu teröristlere 'Onur Madalyası' verdi.

Fransa’dan büyük skandal! YPG/YPJ’li teröristlere onur madalyası...

PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin üst düzey elebaşları Fransız senatosunun düzenlediği Nevruz resepsiyonunda 'Onur Madalyası' aldı. Terörist elebaşlarından PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanması YPJ'nin başındaki Rüksan Muhammed senato üyelerince karşılandı. Resepsiyona terörist elebaşlarının yanı sıra çok sayıda Fransız senatörler ve politikacılar da katıldı.

Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video

Fransız Kürt Girişimciler Birliği (UEFK) tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü Rüksan Muhammed ile YPG Sözcüsü Nuri Mahmud'a senato tarafından "Onur Madalyası" verildi.

DAHA ÖNCE DE AĞIRLADILAR

Öte yandan Fransa, 2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı.

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Fransa'dan büyük skandal! YPG/YPJ'li teröristlere onur madalyası...
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