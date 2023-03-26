Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video
Fransız Senatosu, Nevruz dolayısıyla düzenlenen resepsiyon sonrası senato üyeleri tarafından teröristlere 'Onur Madalyası' verdi.
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