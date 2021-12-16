Fransızlardan büyük skandal! Harita üzerinden algı operasyonu...

Fransız AFP haber ajansı, birçok bölgedeki çatışmalarda sahada etkin rol oynayan ve bir anda dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türk SİHA'ları ile ilgili hazırladığı haberinde büyük bir skandala imza attı. "Türk SİHA'larına talep" başlıklı bir harita yayınlayan ajans İstanbul'un bir bölümü ve Trakya'yı Türkiye haritasından çıkardı.