Fransızlardan büyük skandal! Harita üzerinden algı operasyonu...

Fransız AFP haber ajansı, birçok bölgedeki çatışmalarda sahada etkin rol oynayan ve bir anda dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türk SİHA'ları ile ilgili hazırladığı haberinde büyük bir skandala imza attı. "Türk SİHA'larına talep" başlıklı bir harita yayınlayan ajans İstanbul'un bir bölümü ve Trakya'yı Türkiye haritasından çıkardı.
BÜYÜK SKANDAL
Dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündemine taşıyan AFP haber ajansı, Polonya'dan Fas'a Kazakistan'dan Angola'ya, kadar birçok ülkenin SİHA'lara gösterdiği ilgiye dikkat çekti. SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, büyük bir skandala imza attı.
TÜRKİYE'YE AİT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER
"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu.
France 24'te yer alan haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıta liderlerinin İstanbul'da yapacağı büyük toplantı öncesinde Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor." denildi.
Kıta ülkeleriyle hızlı gelişen ilişkilerin bir sonraki aşamasının güvenlik olduğu, Ankara'nın Somali'de halihazırda askeri üssünün bulunduğu ve Fas ile Tunus'un eylül ayında ilk Türk SİHA'larını teslim aldığı belirtildi.